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Le quartier a de nouveau été touché par des tirs. Photo illustration © Tim Douet

Un homme tué par balle dans une fusillade à Décines

  • par Lisa Pillaud

    • Une fusillade a éclaté dans la soirée, vendredi 28 août, à Décines-Charpieu. Un homme a été tué et un autre blessé.

    Dans le quartier de Sully, à Décines-Charpieu, une fusillade a éclaté, ce vendredi 28 août au soir. Peu après 19 h 30, plusieurs coups de feu ont été tirés à proximité du Groupama Stadium.

    À l’arrivée des secours, un homme gisait au sol, grièvement touché à la tête. Malgré leur intervention, son décès a été constaté sur place. Un second homme a été touché au niveau du flanc. Il a été transporté à l’hôpital et son pronostic vital ne serait pas engagé, selon les informations du Progrès.

    Les circonstances de cette fusillade restent pour l'instant inconnues. Au moins deux tireurs sont actuellement recherchés. Après les tirs, ils auraient pris la fuite à trottinette. Une dizaine de douilles ont été découvertes au sol.

    Des renforts de CRS ont été déployés dans le quartier à la demande du préfet du Rhône, Étienne Guyot. Les investigations ont été confiées aux services spécialisés de la police judiciaire.

    Le quartier déjà témoin de violences par arme à feu

    La rue de Sully avait déjà été le théâtre d'une guerre de territoire et de rivalités entre narcotrafiquants, en avril et mai dernier.

    La maire LR Laurence Fautra avait d'ailleurs interpellé le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, elle réclamait des moyens durables et une brigade spécialisée.

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