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Ultime occasion pour les Lyonnaises de peaufiner leur jeu. Photo archives Kate McShane/Getty Images.

Dernier test pour l'OL Lyonnes avant le début du championnat

  • par Lisa Pillaud

    • Ce samedi 29 août, OL Lyonnes dispute son quatrième et dernier match de préparation face aux London City Lionnesses. Coup d'envoi à 15 heures au Groupama OL Training Center.

    Dernière occasion pour les joueuses lyonnaises de peaufiner leur jeu avant la reprise du championnat. Ce samedi 30 août, OL Lyonnes reçoit London City Lionesses à 15 heures. Il s'agit du dernier match de préparation estival après un nul contre la Real Sociedad (1-1), une défaite face à l’Eintracht Francfort (1-2) et une première victoire contre Aston Villa (3-1).

    La rencontre aura une saveur particulière car les deux clubs appartiennent à la propriétaire américaine Michele Lang. Et aussi, des airs de retrouvailles. Plusieurs joueuses qui ont porté le maillot lyonnais évoluent désormais à Londres. Parmi elles, Saki Kumagai, Daniëlle van de Donk, Nikita Parris et Delphine Cascarino.

    L'adversaire s'annonce d'autant plus coriace que le club anglais a fait un bon recrutement cet été avec notamment l'arrivée de la Ballon d’Or Alexia Putellas et de la Lyonnaise Kadidiatou Diani.

    Qui verra-t-on sur le terrain ?

    Ce rendez-vous est la dernière occasion pour Jonatan Giráldez et son staff de tester des dernières associations. Wendie Renard, qui n’a disputé que 35 minutes contre Aston Villa, pourrait bénéficier de davantage de temps de jeu. Selma Bacha, absente des deux dernières rencontres, pourrait faire son grand retour.

    OL Lyonnes lancera officiellement sa saison de championnat vendredi 4 septembre à 21 heures sur la pelouse de Fleury.

    Lire aussi : Football : on connait le calendrier complet d’OL Lyonnes pour la saison 2026-2027 de Première Ligue

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