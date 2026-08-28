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À Lyon, Luminescence revient illuminer la basilique Saint-Bonaventure

  • par Corentin Lucas

    • Après une première édition couronnée de succès, Luminiscence revient à la basilique Saint-Bonaventure, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon, à partir du 23 septembre.

    Installée au cœur du quartier des Cordeliers, la basilique Saint-Bonaventure est l’un des monuments historiques du centre de Lyon. Pourtant, son patrimoine reste encore largement méconnu du grand public. C’est précisément sur cette histoire que veut s’appuyer Luminiscence avec sa nouvelle création, baptisée "L’Odyssée Céleste".

    Après avoir réuni près de 2 millions de spectateurs à travers le monde, le spectacle revient à Lyon pour la deuxième année de suite. Pendant environ 45 minutes, les visiteurs seront invités à s’installer dans la basilique pour découvrir son architecture modifiée par des projections en 3D.

    Pour cette nouvelle édition, l’organisation mise sur un vidéo mapping à 360 degrés. Les projections doivent permettre de raconter une histoire, de ses origines médiévales jusqu’à aujourd’hui. La bande sonore a également été entièrement repensée. "L’art, la technologie et le patrimoine fusionnent pour vous faire vivre un voyage à la vitesse de la lumière et du son", promet Luminiscence.

    Les portes ouvriront le 23 septembre prochain à la basilique Saint-Bonaventure. Le spectacle est accessible à tous. Les enfants de 2 ans et moins peuvent entrer gratuitement, à condition d’être installés sur les genoux d’un adulte. Une liste d’attente est d’ores et déjà ouverte. Les personnes qui s’y inscrivent peuvent bénéficier d’une réduction de 20 % sur leur billet jusqu’au 9 septembre.

    Lire aussi : Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 28 au 30 août

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