Le LOU Rugby s'impose face au Leinster en match de préparation

À une semaine de la reprise, le Lou s'est offert une victoire de prestige en reversant le Leinster (31-29) lors de leur unique match de préparation.

Il aura fallu attendre les dernières minutes ce vendredi 29 août pour voir le Lou s'imposer face au Leinster (31-29) dans ce match de préparation. Les Lyonnais ont longtemps subi et ont été bousculés par la jeune formation irlandaise, venue sans ses nombreux internationaux.

Dès le début du match, le Leinster a confisqué le ballon et a imposé de longues séquences aux joueurs lyonnais. Les visiteurs ont rapidement pris les commandes avec un premier essai inscrit par Alex Soroka avant d'en inscrire deux autres avant la mi-temps.

Malgré ses difficultés défensives, le LOU a réussi à rester dans le match. L'ouvreur Léo Berdeu a concrétisé la première véritable offensive rhodanienne à la 19e minute, puis Léo Lorre a fait parler son jeu au pied pour marquer avant la pause. À la mi-temps, le Leinster menait de cinq points (14-19).

Au retour des vestiaires, les deux équipes se sont répondu coup pour coup avec deux essais inscrits chacune. Le LOU a terminé la rencontre en infériorité numérique après le carton jaune reçu par Félix Lambey. Heureusement, les rouges et noirs ont pu compter Martin Méliandre, entré en cours de match. Il n'a pas tremblé face aux perches pour inscrire la pénalité de la victoire à la 75e minute.

Premier match de Top 14 face à Clermont

Malgré les signes de fébrilité dans le jeu lyonnais, cette victoire reste un bon succès à quelques jours de la reprise du Top 14. Le staff lyonnais a aussi largement fait tourner son effectif au cours de la soirée. Trente-cinq joueurs ont été utilisés, permettant notamment à certaines recrues de découvrir leur nouveau maillot. Le demi de mêlée sud-africain Sanele Nohamba a ainsi disputé ses premières minutes sous les couleurs lyonnaises.

Le prochain rendez-vous sera le samedi 5 septembre, à 19 heures. Les Lyonnais recevront Clermont au Matmut Stadium pour leur premier match de la saison en Top 14.

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