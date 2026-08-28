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Lyon va connaître une légère baisse de pollution atmosphérique. ©Florent Deligia

Pollution : la qualité de l'air devrait s'améliorer à Lyon ce week-end

  • par Corentin Lucas

    • Malgré les grandes averses du matin, la qualité de l’air est restée globalement moyenne à Lyon ce vendredi 28 août.

    Ce vendredi 28 août, les conditions météorologiques commencent à favoriser la baisse de pollution atmosphérique dans en Auvergne-Rhône-Alpes. Les nombreuses averses attendues dans l’est de la région doivent contribuer à faire baisser les concentrations de particules fines au cours de la journée.

    À Lyon, l’indice de qualité de l’air reste toutefois moyen à dégradé. Les PM10, des particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres, atteignent un niveau mauvais. L’ozone (O3) affiche un niveau moyen. Certains bassins d’air de l’est de la région restent par ailleurs concernés par une vigilance liée à un dépassement du seuil d’information.

    Une amélioration samedi, avant une nouvelle dégradation dimanche

    La situation devrait s’améliorer samedi 29 août. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit un bon brassage de l’air et un "lessivage de l’atmosphère" sur l’ensemble de la région. L’indice de qualité de l’air sera alors majoritairement moyen, avec des secteurs localement dégradés dans l’est. À Lyon, les PM10 resteront toutefois à un niveau dégradé.

    Dimanche 30 août, les conditions météorologiques doivent progressivement devenir plus favorables, avec un ensoleillement plus présent au fil de la journée. La qualité de l’air restera néanmoins dégradée à Lyon.

    Lire aussi : Les images impressionnantes des dégâts provoqués par les orages à Lyon, 40 interventions de pompiers en cours

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