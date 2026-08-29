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Météo soleil
Le soleil fait son retour ce week-end. © Charlotte Santana

Météo : un dernier week-end de vacances sous le soleil

  • par Lisa Pillaud

    • Après les orages de fin cette semaine, le week-end sera ensoleillé.

    Après les fortes dégradations orageuses de ces derniers jours, le week-end s'annonce plus calme à Lyon et aux alentours. Selon les dernières prévisions de Météo-France, il faut s'attendre à un samedi un peu nuageux avant le retour du soleil ce dimanche 30 août.

    Ce samedi 29 août matin, le thermomètre démarre autour de 15 à 17 °C. Le ciel sera d’abord assez lumineux, avant de se charger progressivement au fil des heures. La température atteindra 26 °C vers 14 heures. Des éclaircies devraient revenir en fin de journée.

    Pas de risques d'orages

    Le soleil devrait largement s'imposer ce dimanche 30 août avec des températures pouvant atteindre les 30 °C l'après-midi. Le temps sera sec et rien n'indique l'arrivée de nouveaux orages. Un dernier week-end de vacances ensoleillé.

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