Urgence attentat : des mesures de sécurité renforcées en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le Rhône comme dans d'autres départements, les dispositifs de sécurisation des établissements sont renforcés suite à l'alerte "urgence attentat" proclamée sur tout le territoire.

Suite à l'attentat d'Arras de vendredi dernier, le gouvernement a placé le pays en alerte "urgence attentat". Concrètement, cela se traduit, dans le Rhône comme ailleurs, par des mesures de sécurisation renforcées, qui mobilisent gendarmerie, police et équipes de sécurité. "Aucune fermeture d'établissement n'est prévue mais nous renforçons les mesures de sécurité déjà existantes, par exemple lors de fouilles à l'entrée d'établissements ou de rassemblements pour visionner les matchs de la Coupe du monde de rugby", indique la préfecture du Rhône.

Dans la Drôme, la préfecture a tenu à rappeler dans un communiqué les mesures prises pour renforcer la sécurité des établissements scolaires, des lieux de culte, des établissements de recherche et du supérieur. Concernant la sûreté externe des bâtiments, il s'agit de "renforcer la surveillance, restreindre voire interdire les activités et le stationnement aux abords de ces établissements". Concernant la sûreté interne, "surveiller, contrôler voire filtrer les accès des personnes, des véhicules et des objets entrants".

Concernant la sûreté des rassemblements, la préfecture veille à "renforcer la surveillance et le contrôle lors des rassemblements maintenus, dimensionner le dispositif pour assurer la meilleure fluidité possible et éviter les engorgements" mais aussi à "assurer une surveillance durant l’évènement pour déceler tout comportement ou objet suspect".

À Lyon, les rassemblements en cours dans la ville, dont la traditionnelle Vogue des marrons de la Croix-Rousse, sont maintenus.