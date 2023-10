Arras : la communauté éducative de Lyon se réunit lundi

L'intersyndicale Éducation Rhône appelle au rassemblement lundi 16 octobre, à 18h place des Terreaux, pour rendre hommage à Dominique Bernard, enseignant tué à Arras.

L'intersyndicale Éducation Rhône invite "toutes celles et ceux qui veulent marquer leur solidarité" au rassemblement, lundi 16 octobre, pour rendre hommage à l'enseignant tué vendredi 13 octobre à Arras, ainsi qu'à ses collègues blessés. Le regroupement se fera à 18 heures place des Terreaux.

"L'École doit continuer à œuvrer pour que les jeunes puissent devenir des citoyens conscients et émancipés, appuie l'intersyndicale dans un communiqué. Toute la société doit l’accompagner et la soutenir dans cet objectif. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de notre collègue assassiné. Nos pensées vont également aux collègues blessés, à leurs familles, à la communauté éducative et aux élèves de l’établissement".

D'autres rassemblements dans la région

En Auvergne-Rhône-Alpes, d'autres rassemblements sont annoncés lundi, notamment à 18h30 à Saint-Etienne (place Jean-Jaurès) et à Roanne (sous-préfecture), et à 18h à la préfecture de Bourg-en-Bresse.

Dans les établissements scolaires, les cours ne reprendront pas avant 10 heures lundi pour permettre des échanges entres les élèves et le corps enseignant, et une minute de silence sera observée à 14 heures, suite aux annonces du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal.