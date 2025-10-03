Actualité
campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

Université Lyon 2 : personnels et étudiants en grève contre un plan d’économies jugé "austéritaire"

  • par La Rédaction

    • La présidence de l’université Lyon 2 prévoit près de 4 millions d’euros d’économies d’ici 2028 pour éviter une mise sous tutelle financière. Un projet dénoncé par les syndicats qui appellent à la grève ce vendredi.

    L’université Lumière Lyon 2 traverse une zone de fortes turbulences budgétaires. Après un premier plan retoqué en avril, le second projet de "retour à l’équilibre" a reçu cet été un "avis favorable avec réserves" du rectorat. Il impose près de 4 millions d’euros d’économies d’ici 2028, principalement en réduisant la masse salariale, jugée trop élevée.

    A lire aussi : Université : Lyon 2 est mort ce soir ?

    Concrètement, le plan prévoit l’externalisation de certaines missions, la fin de CDD de remplacement de courte durée et une réduction de l’offre de formation. Autant de mesures qualifiées de "plan d’austérité" par la CGT, Sud et l’Unef, qui dénoncent un "sous-financement chronique" de l’enseignement supérieur.

    Ces organisations appellent personnels et étudiants à se mobiliser ce vendredi 3 octobre, jour où le conseil d’administration doit examiner le texte.

