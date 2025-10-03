Bâtiments agricoles en feu à Lentilly : la piste de l'incendie volontaire privilégiée

Plusieurs bâtiments de l’ancienne exploitation de poules pondeuses “Les œufs du Creux du Lac” ont été ravagés par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi. La gendarmerie enquête sur un acte volontaire.

Vers 1h30, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, plusieurs bâtiments agricoles situés chemin de Moiry et rue de Charpenay, à Lentilly, avaient pris feu. Une cinquantaine de pompiers avaient alors été mobilisés pour maîtriser l’incendie. Deux jours après le sinistre, et selon nos confrères du Progrès, la piste criminelle est désormais privilégiée par les enquêteurs, plusieurs foyers ayant été allumés sur deux sites distincts.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour "dégradation par incendie", confiée à la gendarmerie de L’Arbresle, afin d’identifier le ou les auteurs et comprendre les circonstances de ces faits.

Les locaux appartiennent à une ancienne exploitation fermée il y a plusieurs années, après l’abattage du cheptel pour cause de salmonelles. Restés inoccupés, ils avaient été proposés à la vente. Le propriétaire n’aurait pas encore été localisé.