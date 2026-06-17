Le Rhône se réchauffe, les réserves s'amenuisent : les acteurs de l'eau lancent l'alerte

Le Rhône perd de son débit. Les sols s'assèchent. Les zones humides reculent. Les acteurs du bassin Rhône-Méditerranée ont dressé un constat préoccupant. Si les premiers résultats du plan d'adaptation au changement climatique sont encourageants, ils appellent désormais à accélérer les efforts.

Le changement climatique n'est plus une menace lointaine. Ses effets se voient déjà sur le territoire puisque le Rhône a perdu 15 % de son débit estival. Depuis les années 1970, la température moyenne du Rhône a augmenté de 2,2°C au nord et de 4,5°C au sud. Dans le même temps, les sols sont devenus plus secs. Selon les secteurs, leur assèchement atteint désormais entre 18 % et 37 % par rapport aux années 1960.

Face à cette évolution, les responsables du bassin Rhône-Méditerranée identifient "cinq enjeux sur lesquels agir en priorité pour réduire la sensibilité des territoires : la baisse de la disponibilité en eau, la perte de biodiversité aquatique et humide, l'assèchement des sols, la détérioration de la qualité de l'eau et l'augmentation des risques naturels liés à l'eau."

"Il faut anticiper, mais il faut surtout s'adapter"

Des résultats encourageants, mais un cap à accélérer

Deux ans après son lancement, le Plan de bassin d'adaptation au changement climatique soulignent plusieurs avancées. La sobriété progresse dans plusieurs secteurs. Les collectivités s'emparent davantage du sujet. Les projets de territoire se multiplient également. Toutefois, les responsables du bassin considèrent que le rythme actuel reste insuffisant face à l'ampleur des changements annoncés.

Aujourd'hui, 80 projets de gestion de l'eau sont engagés. Ils représentent près de 70 % de l'objectif fixé pour 2030. Par ailleurs, 60 % des territoires vulnérables disposent désormais d'une stratégie dédiée aux zones humides. Depuis le lancement du plan, 16 opérations exemplaires fondées sur des solutions naturelles ont aussi été labellisées. "Il est de notre responsabilité d'agir dès aujourd'hui pour une transition écologique au bénéfice du plus grand nombre. Notre objectif est de bâtir des territoires résilient, offrant à chacun un cadre de vie sûr et de qualité." explique Etienne Guyot, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée.

Pour accompagner cette transition des territoires face au défi climatique, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a mobilisé plus de 540,5 millions d'euros depuis 2024.

Des territoires inégaux face au réchauffement

Cependant, tous les territoires ne font pas face aux mêmes défis. Dans le nord du bassin, les sécheresses fragilisent déjà les sols agricoles et les milieux naturels. Plus au sud, la baisse des débits et le réchauffement des cours d'eau mettent sous pression les écosystèmes. Le littoral méditerranéen doit quant à lui composer avec la raréfaction de l'eau et la progression du risque de salinisation. En montagne enfin, le recul de l'enneigement et la fonte des glaciers bouleversent progressivement le cycle de l'eau.

Pour répondre à ces situations, les acteurs du bassin ont élaboré une cartographie des territoires les plus vulnérables. L'objectif est simple : agir en priorité là où les effets du changement climatique sont déjà les plus visibles.

Trente défis à relever d'ici 2030

Pour accélérer l'adaptation, le Plan de bassin d'adaptation au changement climatique fixe trente défis à atteindre d'ici la fin de la décennie. Avec pour but d'aider les territoires à anticiper les effets du réchauffement plutôt que de les subir.

Les responsables du bassin identifient notamment "six priorités pour adapter les territoires au changement climatique : réduire les consommations d'eau, préserver et restaurer des écosystèmes sains et fonctionnels, s'appuyer sur les services rendus par les sols, établir des stratégies locales concertées, planifier les solutions de demain et utiliser le SDAGE et le PGRI comme premiers pas pour faire face au changement climatique."

Quelques chiffres clés 6,18M € ont été mobilisés en 2025 par l'agence de l'eau au profit de 28 pays dans le cadre de ses actions de solidarité internationales.

ont été mobilisés en 2025 par l'agence de l'eau au profit de 28 pays dans le cadre de ses actions de solidarité internationales. 47M € d'aides ont été accordées au monde agricole en 2025 par l'agence de l'eau.

d'aides ont été accordées au monde agricole en 2025 par l'agence de l'eau. 79 % : rendement moyen des réseaux d'eau du bassin Rhône-Méditerranée.

: rendement moyen des réseaux d'eau du bassin Rhône-Méditerranée. 1,6°C : augmentation moyenne de la température des lacs français en 40 ans.

: augmentation moyenne de la température des lacs français en 40 ans. -19,5 % de prélèvements enregistrés par l'industrie entre 2018 et 2023 en France.

de prélèvements enregistrés par l'industrie entre 2018 et 2023 en France. 47 Mm3 d'eau ont été économisés entre 2022 et 2024 grâce aux actions soutenues par l'agence de l'eau.

d'eau ont été économisés entre 2022 et 2024 grâce aux actions soutenues par l'agence de l'eau. 187 km de cours d'eau ont été restaurés depuis 2022 dans le bassin Rhône-Méditerranée.

de cours d'eau ont été restaurés depuis 2022 dans le bassin Rhône-Méditerranée. 4 000 hectares de zones humide ont été acquis ou restaurés dans le bassin Rhône-Méditerranée depuis 2022.

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