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Marche des Parapluies en 2025 à Lyon © Forum Réfugiés

La Marche des Parapluies : une manifestation festive pour défendre les droits des réfugiés

  • par Inès Mauriange
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    • Pour sensibiliser le public aux réalités de l’exil et promouvoir l’accueil des personnes réfugiées, la Marche des Parapluies rassemble chaque année à Lyon plusieurs centaines de participants. Organisée par l’association Forum réfugiés, cette manifestation citoyenne se tient à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés.

    En 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies recensait plus de 100 millions de personnes déplacées et plus de 41 millions de réfugiés dans le monde. Ces chiffres particulièrement alarmants témoignent d’un monde marqué par l’instabilité politique et la multiplication des conflits, comme en Syrie, en Ukraine ou au Soudan.

    Mais fuir son pays ne signifie pas que les difficultés prennent fin. Les réfugiés doivent reconstruire leur vie dans un environnement inconnu, se heurtant parfois à un accès aux soins ou à l’éducation limité. L’intégration culturelle est aussi un défi de taille.

    Des histoires humaines derrière les statistiques

    Face à ces obstacles, des initiatives citoyennes tentent de donner une voix aux réfugiés. C’est le cas de la Marche des Parapluies, qui s’est imposée comme un rendez-vous incontournable, à la fois militant et festif, et qui rassemble chaque année en France divers acteurs : citoyens, bénévoles, associations, mais aussi personnes ayant elles-mêmes connu l’exil.

    Née de la volonté de rendre visibles des parcours souvent méconnus, cette manifestation rappelle chaque année depuis 2003 que derrière les chiffres de l’immigration, se cachent avant tout des histoires humaines. Organisée chaque année aux alentours du 20 juin, date de la journée mondiale des réfugiés instaurée par les Nations Unies elle est devenue un symbole fort de l’engagement en faveur de l’accueil et de la solidarité.

    Le parapluie comme emblème de cet évènement initié par l'association Forum Réfugiés n’est pas un hasard : il représente la protection, l’abri ainsi que la sécurité recherchée par les exilés. Cette année à Lyon, les participants défileront le 17 juin de la place Carnot à la place des Terreaux au rythme d’une batucada, un ensemble de percussions brésiliennes, qui donnera un air festif à cet événement.

    Marche des Parapluies – Mercredi 17 juin, départ place Carnot (Lyon 2e) à 15h

    Fondée en 1982, Forum Réfugiés œuvre auprès des personnes contraintes de quitter leur pays en leur apportant un soutien dans leurs démarches, leur hébergement et leur insertion. L’association défend l’accès aux droits et la protection des personnes vulnérables, en France mais aussi à l’international.
    Chaque année, l'association accompagne près de 30 000 personnes.

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