Vendredi 24 avril, une surveillante de la maison d'arrêt de Corbas a violemment été agressée lors de la distribution des repas.

Une surveillante de la maison d'arrêt de Corbas a été violemment agressée par un détenu vendredi 24 avril. Selon le syndicat FO-Justice, les faits se seraient déroulés à l'heure du déjeuner, lors de la distribution des repas. À l’ouverture de la cellule d'un détenu, la surveillante aurait constaté que celui-ci était en communication via un téléphone portable. Avant même qu'elle ne puisse agir, le détenu l'aurait attrapée par les cheveux, traînée au sol, puis, frappée au niveau du thorax. Choquée, la surveillante pénitentiaire s'est vue délivrer deux jours d'ITT.

"Nos personnels travaillent en totale insécurité"

Le syndicat FO-Justice a rapidement réagi à l'incident : "Ce triste événement nous démontre une fois de plus que nos personnels travaillent en totale insécurité au sein de la MALC", alerte le syndicat. Selon lui, l'accident aurait pu être évité : "La présence d’un agent au PIC aurait sûrement permis une gestion plus rapide de l’incident, le binômage des étages également."

"FO Justice réclame pour l’agresseur des sanctions disciplinaires et pénales, à la hauteur des faits commis", termine le syndicat.

Pour rappel, une nouvelle opération de blocage est en cours devant les prisons de la région lyonnaise, dont celle de Lyon Corbas, ce lundi 27 avril. Les syndicats dénoncent un manque de personnel et une surpopulation carcérale toujours aussi importante.

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