Une nouvelle opération de blocage est en cours devant les prisons de la région lyonnaise ce lundi 27 avril. Les syndicats dénoncent un manque de personnel et une surpopulation carcérale toujours aussi importante.

Le blocage des différentes prisons de la région lyonnaise avait été annoncé la semaine dernière par le syndicat Ufap. Ce lundi matin, Cédric Rochis, secrétaire de l’union régionale de Lyon du syndicat pénitentiaire Ufap-Unsa Justice, confirme à Lyon Capitale que des blocages sont en cours dans les prisons de Corbas, de Villefranche-sur-Saône, de St-Quentin-Fallavier mais aussi à Roanne, Bourg-en-Bresse, Aiton, Moulins, Saint-Etienne ou encore au Puy-en-Velay.

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La semaine dernière, les syndicats alertaient encore sur le manque de place dans les prisons et pointaient du doigt le manque de personnel et de moyens alloués aux centres pénitentiaires.

166% d'occupation dans le Rhône

Selon des chiffres révélés par nos confrères du Progrès, depuis janvier 2022, le nombre de détenus a bondi de 40 % à la maison d’arrêt de Lyon‑Corbas et de près de 43 % à la maison d’arrêt de Villefranche‑sur‑Saône. À Corbas, 1 244 personnes sont incarcérées pour seulement 678 places, soit un taux d’occupation de 183 %. À Villefranche, 893 détenus se partagent 599 places, ce qui représente 149 % d’occupation. Au total, les établissements du Rhône affichent une moyenne de 166 %, proche de la moyenne nationale.

Dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et selon Sylvain Royère, invité la semaine dernière de l'émission de Lyon Capitale 6 minutes chrono, plus de 1 000 détenus dormiraient ainsi sur des matelas au sol, symbole d’une saturation durable. Les deux prisons rhodaniennes concentrent à elles seules près d’un tiers de l’augmentation régionale du nombre de détenus depuis 2022.

À ces tensions s’ajoute un déficit de personnel important : 366 postes de surveillants restent vacants. Un chiffre qui grimperait, selon les syndicats, à 4000 postes au niveau national.