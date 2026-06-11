Lyon’s Czech midfielder Pavel Sulc #14 celebrates with his teamates after scoring his team’s second goal during the French Cup round of 64 football match between Olympique Lyonnais (OL) and Saint-Cyr-Collonges at the Groupama Stadium in Lyon, south eastern France on December 21, 2025. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

La LFP a dévoilé le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais se déplacera à Toulouse le samedi 22 août.

Les hommes de Paulo Fonseca se déplaceront au Stadium de Toulouse pour débuter leur saison. La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce mercredi 10 juin le calendrier officiel de Ligue 1 pour la saison 2026-2027. Si deux chocs sont à prévoir lors de la 1ère journée (PSG-Rennes et Marseille-Strasbourg), l'Olympique Lyonnais s'en sort mieux et affrontera Toulouse à l'extérieur le samedi 22 août. Attention tout de même aux déplacements dans la ville Rose, les Gones en ont fait les frais la saison dernière (défaite 2-1).

Lors de la phase aller, les coéquipiers de Corentin Tolisso devront être vigilants entre le 19 septembre et le 25 octobre. Ils affronteront successivement Rennes, Lens, Nice, et le Paris Saint-Germain. Rencontres phares de la saison, en l'absence de derbys contre Saint-Etienne, les matchs des Olympiques contre l'OM auront lieu les dimanches 13 décembre et 21 mars.

C'est contre l'autre club de la capitale, le Paris FC, que Lyon clôturera sa saison au Groupama Stadium le 29 mai 2027. Pour rappel, l'OL jouera, quoi qu'il arrive, une coupe d'Europe. Pour retrouver la Ligue des Champions, le club devra passer le troisième tour préliminaire, suivi d'un barrage. En cas d'échec, il ralliera tout de même la Ligue Europa.

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