La préfecture du Rhône et le LOU Rugby unis pour recruter des policiers adjoints

À l’occasion du match de Top 14 entre le LOU Rugby et Perpignan, samedi 11 octobre, la préfecture du Rhône s’associe au club lyonnais pour promouvoir le recrutement de policiers adjoints.

Lancée il y a près d’un an par la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction zonale de la police nationale, la campagne de recrutement des policiers adjoints a déjà suscité plus de 346 vocations. Pour poursuivre cette dynamique, les services de l’État s’invitent au Matmut Stadium ce week-end, à l’occasion du match entre le LOU et Perpignan en Top 14.

Sur le parvis du stade, un stand de la police nationale permettra au public d’échanger avec des agents, de découvrir les différentes spécialités – dont les motards CRS – et même de s’essayer au tir laser.

Dans ce cadre là, le coup d’envoi fictif de la rencontre sera donné par Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité, aux côtés d’une policière également joueuse de rugby.