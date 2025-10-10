Actualité

La préfecture du Rhône et le LOU Rugby unis pour recruter des policiers adjoints

  • par V.G.

    • À l’occasion du match de Top 14 entre le LOU Rugby et Perpignan, samedi 11 octobre, la préfecture du Rhône s’associe au club lyonnais pour promouvoir le recrutement de policiers adjoints.

    Lancée il y a près d’un an par la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes et la Direction zonale de la police nationale, la campagne de recrutement des policiers adjoints a déjà suscité plus de 346 vocations. Pour poursuivre cette dynamique, les services de l’État s’invitent au Matmut Stadium ce week-end, à l’occasion du match entre le LOU et Perpignan en Top 14.

    Sur le parvis du stade, un stand de la police nationale permettra au public d’échanger avec des agents, de découvrir les différentes spécialités – dont les motards CRS – et même de s’essayer au tir laser.

    Dans ce cadre là, le coup d’envoi fictif de la rencontre sera donné par Antoine Guérin, préfet délégué pour la défense et la sécurité, aux côtés d’une policière également joueuse de rugby.

    à lire également
    Une sculpture disparue depuis un siècle mise aux enchères à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Boris Godounov à L’Opéra de Lyon : jamais trop Tsar ! 11:40
    La préfecture du Rhône et le LOU Rugby unis pour recruter des policiers adjoints 11:20
    Une sculpture disparue depuis un siècle mise aux enchères à Lyon 11:11
    Open Auvergne Rhône-Alpes : place aux quarts de finale 11:00
    planète mars
    Des chercheurs lyonnais découvrent des indices d’anciens océans sur Mars 10:31
    d'heure en heure
    cérémonie "l'Isère, fière de ses sportifs" 8è édition,
    Isère : 770 champions récompensés à Voiron, le sport féminin à l’honneur 10:00
    À Vaulx-en-Velin, le maire de Rillieux-la-Pape lance une campagne d'affichage, aussitôt recouverte 09:33
    À Lyon, la gauche resserre les rangs autour du Nouveau Front populaire 09:08
    oreiller de la Belle Aurore, pâté croute
    Lyonnais et mythique, l’Oreiller de la Belle Aurore a son championnat 09:05
    L’Asvel impuissante face à un Real Madrid trop fort en Euroligue 08:33
    Dermatose nodulaire bovine : levée de la zone de surveillance en Savoie et Haute-Savoie 08:08
    Orelsan invité d’honneur du festival Lumière 2025 pour la Nuit Japanime 07:48
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours relativement bonne 07:29
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut