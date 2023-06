Une réunion publique à Saint-Genis-Laval sur l’arrivée du métro B

En prévision de l’arrivée du métro B à Saint-Genis-Laval, prévue à l’automne prochain, le Sytral organise le 20 juin une réunion publique pour informer les habitants des évolutions à venir.

À partir du mois d’octobre 2023, la ligne B du métro accueillera deux nouveaux arrêts, à Oullins et Saint-Genis-Laval, au Sud de Lyon. Grâce à ces deux nouvelles stations, le métro B reliera la station Charpennes de Villeurbanne, à Saint-Genis-Laval, en 17 minutes, les rames pouvant atteindre une vitesse maximale de 75 km/h. Le trajet entre Oullins centre et Saint-Genis-Laval en prendra ainsi plus que deux minutes.

"Très attendue", selon Marylène Millet, la maire de Saint-Geni-Laval, cette arrivée du métro s’accompagnera de quelques "évolutions majeures", précise le Sytral. À cet égard, une réunion publique sera organisée sur la commune le mardi 20 juin à 19 heures à l’Amphithéâtre Boiron - Hôpital Lyon Sud.

Parking relais et bus renforcés

L’occasion pour le Sytral de présenter le nouveau parking relais de 500 places dédiées aux vélos au rez-de-chaussée et de 877 places dédiées aux voitures. Dont les niveaux 4, 5 et 6 seront réservés aux habitants résidant à plus de deux kilomètres de la station de métro. Cette arrivée du métro s’accompagnera également d’une réorganisation du réseau de bus, qui sera présentée aux habitants mardi, tout comme la mise en "place de mesures d’accompagnement destinées à encourager l’accès à pied ou à vélo à la future station".

A horizon 2024, des lignes de bus structurantes permettront ainsi aux habitants de se rendre au terminus du métro B à Saint-Genis, les temps de parcours de lignes régulières seront améliorés notamment grâce à des voies dédiée aux bus, et les lignes directes avec la Presqu'île seront quant à elles maintenues.

