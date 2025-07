Une qualité de l’air dégradée ce samedi à Lyon 

Malgré le retour de la pluie, la qualité de l’air reste dégradée ce samedi 19 juillet, mais devrait s’améliorer au cours de la journée.

Malgré des conditions météorologiques qui se dégradent dans la capitale des Gaules, la qualité de l’air reste pourtant dégradée ce samedi 19 juillet. Une concentration aux multi-polluants ainsi qu’à l’ozone sera notamment forte au cours de la journée.

Mais les indices Atmo doivent néanmoins s’améliorer au cours de la journée. Le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise : "Les conditions météorologiques s'annoncent plus perturbées, avec du vent et parfois des orages. Un rafraîchissement des températures est aussi envisagé au cours du week-end. Cela sera favorable à la qualité de l'air et les concentrations d'ozone devraient être en baisse avec des indices moyens à l'ouest et dégradés à l'est selon la séquence météorologique."