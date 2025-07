Orages : le Rhône et cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 

Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Météo France place le Rhône ainsi que cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange face au risque d’orages violents ce samedi 19 juillet.

Les averses seront fréquentes et parfois violentes ce samedi 19 juillet à Lyon. Météo France place ainsi le Rhône ainsi que cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour orages.

Les autres territoires concernés sont l’Isère, l’Ain, la Loire, le Puy-de-Dôme et l’Allier. La vigilance est activée depuis 6 heures et doit se terminer à 18 heures. Météo France indique que de fortes intensités pluvieuses sont attendues (localement 20-30mm/h) ainsi que de la grêle.

Et de conclure : "En mi-journée, un front pluvio-orageux prend forme sur un axe de l'est de la Haute-Loire jusqu'au Jura et se décale peu à peu vers l'est de la région. Le risque de rafales autour de 80-90km/h ainsi que de la petite grêle est possible sous les plus fortes cellules."

À noter également que cette vigilance orange s'accompagne également d'une vigilance jaune pour pluie et inondation dans le Rhône et la Loire.