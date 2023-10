L'assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes se tiendra le 19 et 20 octobre à huis clos. Une décision contestée par le groupe "Socialiste Écologiste et Démocrate" mais défendue par la région.

Pour la région, c'est une "polémique médiocre". Pour les élus du groupe "Socialiste Ecologiste et Démocrates", c'est "un prétexte pour restreindre le caractère public des débats". L'assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes se tiendra le 19 et 20 octobre à huis clos. Une décision annoncée cette semaine par la région à toutes les formations politiques à travers un courrier. Ce nouveau huis clos, après les séances plénières d'octobre 2022 et de décembre 2022, justifié par l'élévation du plan vigipirate au niveau "urgence attentat", n'a pas été apprécié par les élus de gauche.

"Pas digne d'un Président de Région!"

Le groupe Socialiste Écologiste et Démocrate

Dans un communiqué de presse, le groupe présidé par Najat Vallaud-Belkacem s'est indigné de cette décision. "Dans le contexte 'd’urgence attentat', décrété par la Première Ministre le 13 octobre dernier, Laurent Wauquiez fait le choix de clore tout accès à l’hémicycle et de se terrer entre les quatre murs du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Cela n’est pas digne d’un Président de Région !" affirme le groupe socialiste.

La région a elle qualifié cette polémique de "médiocre", tout en taclant vertement le groupe politique : "Le groupe PS de la Région s’illustre une nouvelle fois par son incapacité à entendre les maux de notre société et à polémiquer de manière médiocre sur des sujets qui devraient tous nous rassembler" estime la région.

"Le groupe socialiste ferait mieux d’enfin ouvrir les yeux"

La région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué

"Plutôt que de jouer sur la sémantique et tenter de propager des informations fantasques, le groupe socialiste ferait mieux d’enfin ouvrir les yeux sur les réalités d’une situation internationale et nationale qui nous contraint tous malheureusement aujourd’hui à redoubler de vigilance pour notre sécurité et celles de nos enfants" conclut-elle. L'assemblée plénière qui débutera jeudi matin promet, une nouvelle, d'être animée.