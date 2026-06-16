La boutique Thomas Dura Pâtisserie, située à Ecully, figure parmi les "meilleures ouvertures de l'année" dans le guide gastronomique digital "La liste".

Lundi 15 juin s'est tenue la remise des prix du guide gastronomique digital "La liste" lors d'une garden party tenue dans le jardin des Invalides à Paris. Nouveauté cette année, une profession a été intégrée parmi les lauréats internationaux : les boulangers et pâtissiers.

Une nouvelle sélection qui sourit au pâtissier lyonnais, Thomas Dura. Après avoir été sacré champion du monde de tarte à la praline en 2025, le jeune chef lyonnais a été récompensé dans la sélection des "Meilleures ouvertures de l'année", avec sa boutique Thomas Dura pâtisserie à Ecully. Il figure ainsi aux côtés de grands pâtissiers internationaux, tels que Linda Vongdara, Toshiya Takatsuka, ou encore, Olivier Nasti & Jordan Gasco.

Autre distinction dans la région, la maison Bonnat à Voiron a reçu le Prix de l’authenticité et de l’artisanat pour son chocolat.

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