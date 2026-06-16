Un détenu incarcé à la prison de Villefranche-sur-Saône a été retrouvé mort, dans sa cellule dimanche 14 juin au matin. La piste du suicide est pour l'heure privilégiée.

C'est une macabre découverte qui a été faite par les surveillants de la prison de Villefranche-sur-Saône ce dimanche matin à l'aube. Un homme qui était actuellement incarcéré pour tentative d'assassinat, dans le cadre d'une information judiciaire suivie à Bourg-en-Bresse, a été retrouvé mort dans sa cellule.

Lors de l'arrivée des surveillants, l'homme était pendu et s'était vraisemblablement tailladé les veines auparavant. Selon nos informations, l'homme âgé de 46 ans aurait été retrouvé dans une mare de sang à 7h du matin.

Le détenu était seul dans sa cellule après avoir, la semaine dernière, saccagé une première cellule puis incendié une seconde. Fragile psychologiquement, la victime disait entendre des voix depuis quelques jours et avait été déplacée dans une autre cellule avec trois autres détenus avant de nouveau d'être placée à l'isolement.

Le parquet de Villefranche-sur-Saône a ouvert une enquête auprès du commissariat de Villefranche "en recherche des causes de la mort pour déterminer les circonstances exactes des faits", explique-t-il à Lyon Capitale. La piste du suicide est clairement privilégiée.