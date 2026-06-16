Face aux conditions de rentrée imposées par une dotation horaire "insuffisante", les personnels du collège Clémenceau (7e) sont en grève ce mardi 16 juin.

A une dizaine de jours du brevet, le collège Clémenceau, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, est en grève ce mardi 16 juin. En cause ? Les conditions de rentrée imposées par l'Académie. Les personnels grévistes dénoncent notamment une "dotation horaire insuffisante", et ce, malgré une première alerte lancée lors d'une audience à l'inspection d'académie le 12 mai dernier.

"Le manque de moyens horaires ne permet pas de mettre en place les dédoublements et groupes à effectifs réduits pourtant indispensables à la réussite des élèves, notamment en mathématiques", justifient les personnels en grève. Ces derniers pointent également du doigt la situation des élèves de SEGPA, qui devraient être intégrés aux classes ordinaires à la rentrée, sans plus de moyens alloués : "Nous refusons toute inclusion réalisée à moyens constants ou au détriment des heures d'enseignement adapté, au risque de fragiliser les élèves les plus en difficulté", affirment les grévistes.

L'établissement demande également une meilleure dotation pour permettre la tenue des activités pédagogiques obligatoires, telles que l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité (EVARS), les sorties sportives, ou encore les voyages scolaires : "Ces actions sont essentielles pour offrir à tous les élèves des expériences éducatives riches et diversifiées et pour garantir l’égalité d’accès à la culture et aux apprentissage", rappellent les personnels éducatifs.

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