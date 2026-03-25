Actualité
Fabienne Buccio, préfète du Rhône@William Pham

"Une offense à la démocratie" : la préfète du Rhône condamne les insultes contre Hélène Geoffroy

  • par Loane Carpano

    • La préfète du Rhône qualifie "d'offense à la démocratie" et "d'atteinte à la République" les insultes proférées à l'encontre de la maire sortante de Vaulx-en-Velin le soir des élections.

    "Allez sors de là, arrache ta mère, tu nous a fait trop la misère", "Dehors". A l'issue de sa défaite face aux insoumis au second tour des municipales, la maire PS sortante de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, a reçu une vague de haine dimanche 22 mars. Huée à plusieurs reprises, Hélène Geoffroy n'a même pas pu terminer son discours de fin de mandat à l'Hôtel de Ville.

    "On était en dehors de la République"

    "Choquée" la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé de réagir aux événements dans les colonnes du Progrès : "Ce que nous avons vu dimanche soir était très loin de ce que les habitants de Vaulx-en-Velin sont en droit d’attendre de la part de leurs élus. Les comportements observés sont une offense à la démocratie et une atteinte à la République", estime Fabienne Buccio qui salue par ailleurs "le travail réalisé avec Hélène Geoffroy, pour l’intérêt général et le quotidien des Vaudais."

    "De tels propos n’ont pas leur place en démocratie. Seul un respect des valeurs et des principes républicains peut garantir le bon fonctionnement de notre démocratie", condamne la préfète qui rappelle : "On a le droit de ne pas avoir les mêmes idées, mais on respecte celui qui a été plusieurs années maire de la commune, comme celui qui prend la suite. Dimanche soir à Vaulx-en-Velin, on était en dehors de la République".

    A l'avenir, la préfète affirme espérer continuer de travailler avec le nouveau maire et son équipe comme elle a travaillé avec Hélène Geoffroy : "Mais ce n’est pas en commençant par ce que nous avons vu au soir du second tour, que nous allons y arriver", met-elle en garde en appelant à un "sursaut républicain."

    Lire aussi : Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le second tour, Geoffroy battue par Lahmar pour 104 voix

    à lire également
    Haribo Lyon
    Une boutique permanente Haribo s'implante à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Marjolaine Monot- Fouletier
    Université catholique de Lyon : une nouvelle impulsion pour la recherche 16:40
    Haribo Lyon
    Une boutique permanente Haribo s'implante à Lyon 16:23
    Un exercice de gestion de crise à destination des étudiants lyonnais organisé à l'hôpital Edouard Herriot 16:05
    Lyon : un conducteur fait un malaise et finit sa course sur la piste cyclable rue Garibaldi 15:50
    Lyon : 32 interpellations en cinq jours lors d'une vaste opération de contrôle 15:38
    d'heure en heure
    "Une offense à la démocratie" : la préfète du Rhône condamne les insultes contre Hélène Geoffroy 15:23
    Lyon : cinq hommes placés sous contrôle judiciaire pour collage d'affiches à caractère raciste 15:21
    "Les résultats sont sans appel" : trois jours après le second tour des municipales, Grégory Doucet prend la parole 15:19
    PAF Police aux frontières
    Des nouvelles violences urbaines dans la banlieue de Lyon, le centre chorégraphique de Rillieux incendié 14:12
    Centre commercial Part-Dieu
    En avril, les armées françaises s'invitent au centre-commercial de la Part-Dieu à Lyon 12:55
    Le site de Kem One à Lyon
    Près de Lyon : les salariés de l'usine Kem One seront en grève le 31 mars 12:25
    Medway France accélère son développement… à Lyon 11:57
    Alerte aux vents violents : A Lyon, les parcs et cimetières fermés jusqu'à nouvel ordre 11:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut