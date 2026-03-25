La préfète du Rhône qualifie "d'offense à la démocratie" et "d'atteinte à la République" les insultes proférées à l'encontre de la maire sortante de Vaulx-en-Velin le soir des élections.

"Allez sors de là, arrache ta mère, tu nous a fait trop la misère", "Dehors". A l'issue de sa défaite face aux insoumis au second tour des municipales, la maire PS sortante de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, a reçu une vague de haine dimanche 22 mars. Huée à plusieurs reprises, Hélène Geoffroy n'a même pas pu terminer son discours de fin de mandat à l'Hôtel de Ville.

"On était en dehors de la République"

"Choquée" la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé de réagir aux événements dans les colonnes du Progrès : "Ce que nous avons vu dimanche soir était très loin de ce que les habitants de Vaulx-en-Velin sont en droit d’attendre de la part de leurs élus. Les comportements observés sont une offense à la démocratie et une atteinte à la République", estime Fabienne Buccio qui salue par ailleurs "le travail réalisé avec Hélène Geoffroy, pour l’intérêt général et le quotidien des Vaudais."

"De tels propos n’ont pas leur place en démocratie. Seul un respect des valeurs et des principes républicains peut garantir le bon fonctionnement de notre démocratie", condamne la préfète qui rappelle : "On a le droit de ne pas avoir les mêmes idées, mais on respecte celui qui a été plusieurs années maire de la commune, comme celui qui prend la suite. Dimanche soir à Vaulx-en-Velin, on était en dehors de la République".

A l'avenir, la préfète affirme espérer continuer de travailler avec le nouveau maire et son équipe comme elle a travaillé avec Hélène Geoffroy : "Mais ce n’est pas en commençant par ce que nous avons vu au soir du second tour, que nous allons y arriver", met-elle en garde en appelant à un "sursaut républicain."

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