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Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Lyon : 32 interpellations en cinq jours lors d'une vaste opération de contrôle

  • par NC

    • 529 personnes ont été contrôlées en cinq jours dans le 2e arrondissement de Lyon.

    Une opération "ville sécurité renforcée" a mobilisé 191 effectifs de police du 18 au 22 mars dans le 2e arrondissement de Lyon. 529 personnes ont été contrôlées et 32 individus ont été placés en garde à vue, notamment pour trafic ou détention de stupéfiants, vols avec violence, violences volontaires ou port d'arme.

    Au total, 55 infractions ont été verbalisées, dont 24 pour stupéfiants, 11 pour défaut d'assurance et 11 pour défaut de permis de conduire. 43 infractions au code de la route ont été relevées lors de 15 opérations de contrôle routier. Les saisies comprennent plus de 1,3 kg de drogues, 2 bombes lacrymogènes, 2 matraques et 7 couteaux.

    10 commerces ont par ailleurs été contrôlés dans le cadre de la lutte contre la fraude, aboutissant à 4 procédures pour travail dissimulé visant 7 personnes non déclarées.

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