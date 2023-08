Une nouvelle préfète déléguée à la sécurité dans le Rhône

Juliette Trignat, la nouvelle préfète déléguée à la Défense et la sécurité du Rhône a pris ses fonctions lundi 21 août, donnant les grands axes de son action à venir.

Après le départ du préfet délégué à la Défense et la sécurité Ivan Bouchier, nommée au Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation, une nouvelle préfète a pris ses fonctions lundi 21 août. Lors d’une cérémonie organisée en présence du maire de Lyon Grégory Doucet au cimetière de Loyasse, dans le 5e arrondissement, Juliette Bossart Trignat a évoqué dans les grandes lignes les sujets qui seront à son agenda.

Les JO et la Coupe du monde de rugby en tête

À savoir, la lutte contre les trafics de stupéfiants, la lutte contre la délinquance et très rapidement la préparation de la Coupe du monde de rugby à la rentrée, 8 septembre au 28 octobre 2023, avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Il s’agira notamment d’assurer la sécurité des cinq matches de rugby organisés à Lyon et des onze matches de football programmés dans l’agglomération pour les JO.

Dans un communiqué, la préfecture du Rhône précise qu'au niveau départemental, la préfète déléguée "exerce certains pouvoirs réglementaires en matière d’ordre public, de police des étrangers, de police générale, de circulation routière et de sécurité civile. Sous l’autorité de la préfète du Rhône, elle assure la coordination opérationnelle des services de police et de gendarmerie nationale ainsi que du service départemental des services d’incendie et de secours (SDMIS)".

Diplômée de l’ENA, Juliette Bossart Trignat excerati précédemment en tant que directrice des ressources humaines au sein du secrétariat général pour l’administration (SGAP) de la préfecture de police de Paris. Ce n’est pas son premier passage dans la région puisque de 2015 à 2017 elle a occupé la fonction de directrice de cabinet auprès du préfet de Savoie avant de devenir sous-préfète et directrice de cabinet auprès du préfet de la région Grand Est de 2017 à 2018 puis secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône entre 2018 et 2021.