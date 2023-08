L'exposition "Nous, les fleuves" va quitter définitivement le musée des Confluences à Lyon dimanche 27 août.

Pour ceux qui n'ont pas encore pu découvrir l'exposition Nous, les fleuves au musée des Confluences, il est encore temps de s'y rendre. Il ne vous reste plus que quelques jours, jusqu'au dimanche 27 août pour visiter l'exposition.

L'exposition, accessible au public depuis le 21 octobre 2022, imagine une scénographie autour de l'eau et plus particulièrement des fleuves. Nous, les fleuves immerge le visiteur dans le mystère des sources, la couleur des confluences, la puissance des flots, les enjeux écologiques et géopolitiques des estuaires et des deltas.