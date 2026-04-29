Sur les pistes cyclables, les fatbikes électriques débridés roulent à plus de 50 km/h. Une réglementation floue qui soulève des questions de sécurité.

Vous les avez peut-être déjà croisés sur les pistes cyclables (ou pas) : ces drôles de vélos aux pneus énormes, filant à vive allure sans que leur conducteur ne pédale. Ce sont des fatbikes électriques. Reconnaissables à leurs pneus surdimensionnés et leur selle fixe qui rappelle l'esthétique des motocross. Ils ressemblent davantage à un deux-roues motorisé qu'à un vélo traditionnel. Certains modèles d'une quarantaine de kilos peuvent, une fois débridés, atteindre 50 voire 70 km/h grâce à un accélérateur au pouce.

Une maman s'exclame :"Attention ! Il y a des enfants !" alors que son enfant peine à avancer sur son vélo lorsqu'il se fait dépasser à toute allure sur la piste cyclable. La ville à vélo rappelle que "tous les usagers de la route [doivent] respecte[r] le code de la route" en "portant une attention particulière "aux plus fragiles."

D'abord conçus pour être utilisés dans des conditions boueuses ou sablonneuses, ces vélos aux pneus larges sont désormais utilisés en ville. Le danger devient donc important si un usager accroche un deux-roues ou un piéton. "En général, j'essaie de m'écarter lorsque je les vois arriver", confie Thomas, habitué des pistes cyclables, le long du quai Jean-Moulin.

Les moteurs des vélos à assistance électrique sont limités à une puissance de 250 watts. De plus, l'assistance ne doit pas permettre d'aller au-delà de 25 km/h.

Une réglementation peu respectée

Ces véhicules correspondent davantage à un cyclomoteur, s'ils ne respectent pas les lois pour être adaptés aux pistes cyclables. Certains usagers de la route dénoncent le différentiel de vitesse entre un vélo classique et ces modèles. La question se pose donc de leur légitimité à circuler sur les pistes cyclables.

Les fatbikes sont souvent comparés à des petites mobylettes. S'ils sont affiliés aux cyclomoteurs alors ils devraient correspondre à leur réglementation et donc circuler sur la route. Mais aussi être équipé d'une carte grise, que le véhicule soit immatriculé et assuré. De plus, le conducteur verra le port du casque lui être obligatoire.

Les livreurs utilisent principalement ces moyens de transport. Dans un métier où tout est minuté et où la rapidité l’emporte, ces vélos sont un moyen de gagner toujours plus de temps. "Désolé, il faut que j'y aille" s'est exprimé un livreur à l'instant ou la commande lui a été remise, avant d'enfourcher de nouveau son vélo et de reprendre la route.

Un fatbike, dans une rue de Lyon

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Les Pays-Bas en exemple

La ville d’Enschede, à l'Est du pays, a été la première à interdire les fatbikes dans son centre-ville. Mais la démarche est complexe car il n’est pas possible interdire la catégorie de véhicule. Mais c’est l’accès à une certaine zone de la ville frontalière de l'Allemagne, qui est interdit. Des raisons de sécurité publique ont été avancées. L’interdiction vise des zones piétonnes de la ville et seulement aux heures d’ouvertures des magasins.

Amsterdam suit la même voie. Dès le 11 mai 2026, les fatbikes ne pourront plus circuler dans le Vondelpar. Pourtant l’un des espaces verts les plus fréquentés de la ville. L'immense parc de 470 000 m², est l'endroit idéal pour les promenades en vélos avec ses routes plates dans cet écrin de verdure. Une période de deux semaines est prévue durant laquelle des avertissements seront remis aux usagers qui ne respecteraient pas les réglementations. Les amendes seront évolutives en fonction de l’âge de l’usager. En-dessous de douze ans aucune sanction financière ne sera retenue. Mais les cyclistes de 17 ans ou plus recevront une verbalisation de 115 €.

"Les fatbikes ne font pas l'objet de remontées particulières d'habitants"

La Ville de Lyon

A Lyon, la mairie, que nous avons contactée, explique que "le sujet ne fait pas l'objet de remontées particulières d'habitants." À Lyon, les fatbikes ne font donc pas l'objet de contrôles particuliers. La police municipale les intègre à l'ensemble des contrôles routiers, au même titre que "l'ensemble des véhicules circulant sur le territoire", ajoute la mairie de Lyon. La Métropole affirme, quant à elle, qu'il est "encore trop tôt" pour affirmer une prise de position au sujet des fatbikes.

Entre liberté de circuler et sécurité des usagers, la question des fatbikes électriques reste entière. En attendant une réglementation claire, c'est souvent au vélo classique de s'écarter. Et aux piétons de redoubler de vigilance. La ville à vélo rappellent que la règle des priorité donnée aux plus fragiles doit s'appliquer. Les piétons sont prioritaires puis les cyclistes et enfin les motorisés dont les automobilistes.