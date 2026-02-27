En vue de l'ouverture d'un nouveau site vers l'aéroport Saint-Exupéry, le géant Amazon lance une campagne de recrutement massive.

En juin prochain, un nouvel entrepôt Amazon ouvrira à proximité de l'aéroport Saint-Exupéry. En vue de cette ouverture le géant américain lance une campagne de recrutement dès mars. 300 postes, dont 150 d'encadrement sont à pourvoir pour épauler les 3 900 robots de l'entreprise.

A terme, le géant souhaite recruter 3 000 employés sur son site. "Le salaire horaire d’entrée des agents logistiques est de 13 €/brut de l’heure. Après 24 mois en CDI chez Amazon, leur rémunération s‘élève à plus de 2 350 € bruts comprenant un 13e mois et une prime de partage de la valeur, auxquels s’ajoutent de nombreux avantages", indique Amazon.

