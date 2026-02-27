Actualité
Photo colis. ©Pexels

Près de Lyon : dès mars, 300 postes seront à pourvoir chez Amazon

  • par Loane Carpano

    • En vue de l'ouverture d'un nouveau site vers l'aéroport Saint-Exupéry, le géant Amazon lance une campagne de recrutement massive.

    En juin prochain, un nouvel entrepôt Amazon ouvrira à proximité de l'aéroport Saint-Exupéry. En vue de cette ouverture le géant américain lance une campagne de recrutement dès mars. 300 postes, dont 150 d'encadrement sont à pourvoir pour épauler les 3 900 robots de l'entreprise.

    A terme, le géant souhaite recruter 3 000 employés sur son site.  "Le salaire horaire d’entrée des agents logistiques est de 13 €/brut de l’heure. Après 24 mois en CDI chez Amazon, leur rémunération s‘élève à plus de 2 350 € bruts comprenant un 13e mois et une prime de partage de la valeur, auxquels s’ajoutent de nombreux avantages", indique Amazon.

    Lire aussi : Le groupe Thalès annonce une vague de recrutement, 180 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes

    à lire également
    Ligue Europa : l'OL hérite du Celta Vigo en huitième de finale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ligue Europa : l'OL hérite du Celta Vigo en huitième de finale 14:15
    Près de Lyon : dès mars, 300 postes seront à pourvoir chez Amazon 13:37
    TCL lyon metro
    TCL : un dispositif de sensibilisation contre la fraude déployé depuis le 14 février à Lyon 13:03
    Bocuse d'Or
    Le Bocuse d'Or dévoile une épreuve inédite pour sa finale à Lyon 11:36
    Le projet de rive droite du Rhône © D.R.
    Lyon : la préfecture valide l'autorisation environnementale concernant le projet "Rive Droite" 11:06
    d'heure en heure
    Les travaux qui impacteront les routes du Rhône la semaine prochaine 10:33
    Concert : Folk baroque à l’Amphi de l’Opéra 10:15
    Comédie-Odéon : Le retour de Gilles Chavassieux sur scène 10:08
    À Lyon, la Ville rénove les installations électriques des marchés 10:00
    Municipales : les promesses de Grégory Doucet pour mieux protéger les piétons à Lyon 09:28
    L'Asvel chute encore en Euroligue face à Dubaï 08:59
    Hangar du premier film de l'Institut Lumière.
    A Lyon et grâce à l'Institut Lumière, la naissance du cinéma célébrée le 19 mars 08:43
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi 08:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut