Tentative de meurtre à Décines-Charpieu : l’agresseur présumé retrouvé mort

Un homme a été grièvement blessé à son domicile lundi matin à Décines-Charpieu, après avoir été violemment attaqué. L’auteur présumé des faits s’est ensuite suicidé.

Une scène d’une extrême violence s’est déroulée tôt lundi matin à Décines-Charpieu, dans l’est lyonnais. Un homme d’une cinquantaine d’années a été victime d’une tentative de meurtre à son domicile, peu avant 7 heures. Selon nos confrères du Progrès, il aurait reçu plusieurs coups de marteau ainsi que des coups de couteau dans le dos.

Gravement blessée, la victime a été prise en charge par les secours puis transportée en urgence à hôpital Édouard-Herriot. Les faits se sont produits dans une habitation située à proximité du Groupama Stadium.

Peu après l’agression, l’auteur présumé, un homme d’une soixantaine d’années, a été retrouvé pendu dans l’espace public, à quelques centaines de mètres des lieux. Il serait un proche de la victime, dans un contexte familial marqué par une séparation conflictuelle. La police judiciaire a été saisie afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de meurtre suivie d’un suicide.