Se baigner en ville à Lyon, bientôt une réalité

Les Lyonnais pourront nager, après les élections municipales, dans la darse de la Confluence.

À l’été 2027, les Lyonnais pourront se baigner en pleine ville, dans la darse du quartier Confluence. La mairie prévoit deux grands bassins qui pourront accueillir entre cinq cents et huit cents personnes de juin à septembre. Le dispositif, “flottant et démontable”, est inspiré du bassin de la Villette (Paris XIXe) et ses trois piscines naturelles sur le canal de l’Ourcq, à deux pas du parc des Buttes-Chaumont, où depuis 2017 vingt-trois mille amateurs barbotent chaque année.

L’installation lyonnaise, “réversible et saisonnière”, avec vue sur le centre commercial, sera arrimée sur le quai de la place Nautique (appelée “darse” en référence au passé industrialo-portuaire du site), entre le pont de la voie de chemin de fer et la passerelle Florence-Arthaud, accolée au petit port de plaisance et ses vingt-neuf emplacements. Des cabines de vestiaires, des douches, des sanitaires, des transats et des parasols seront installés et, comme toutes les piscines municipales de la ville, l’entrée sera payante.

Avant de se jeter à l’eau, encore faut-il que la baignade soit possible. Des prélèvements seront ainsi réalisés pendant les étés 2025 et 2026, avec un suivi de l’agence régionale de santé.

