À trois jours du second tour des élections législatives, Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances se déplace à Meyzieu pour soutenir la candidate Ensemble! de la 13e circonscription du Rhône.

Arrivée en tête dans la 13e circonscription du Rhône dimanche 12 juin, Sarah Tanzilli (Ensemble!), la candidate de la majorité présidentielle est en ballottage pour le second tour des élections législatives. Ce dimanche 19 juin, elle sera opposée à Victor Prandt, le candidat de la Nupes.

Avant cela, la candidate mène son dernier jour de campagne dans la circonscription qu’elle espère décrocher. Ce vendredi 17 juin, lors d’un déplacement à Meyzieu elle pourra compter sur le soutien d’Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. Les deux femmes visiteront l’association l’Entraide Majolane chargée "d’aider les familles les plus démunies en leur fournissant une aide matérielle, morale et alimentaire", précise un communié de la candidate.