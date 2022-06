Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 6e circonscription

Métropole de Lyon. Arrivé largement en tête, Gabriel Amard, le candidat de la Nupes, est en ballottage très favorable dans la 6e circonscription du Rhône.

Les communes de la 6e circonscription

147 192 habitants

La circonscription est composée de Villeurbanne

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Bruno Bonnell (LREM) 36,69% - Najat Vallaud-Belkacem (PS) 16,54% - Laurent Legendre (LFI) 14,71% - Emmanuelle Haziza (LR) 10,67% - Stéphane Poncet (FN) 9,03% - Béatrice Vessiller (EELV) 4,75% - Mathieu Soares (PCF) 1,37%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Bruno Bonnell (LREM) 60,32% - Najat Vallaud-Belkacem (PS) 39,68%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Gabriel Amard (Nupes) 41,3% - Emmanuelle Haziza (Ensemble) 26,9% - Michèle Morel (RN) 10,8% - Katia Buisson (RDG) 6,57% - Pierre Porta (Reconquête) 4,43%

Les enjeux

Le parachutage de Gabriel Amard (Nupes) à Villeurbanne s’était fait au son de la vaisselle cassée. Le PS et les écologistes avaient tiqué avant de se ranger derrière lui. L’ancien maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, était sorti de sa retraite pour pousser la candidature de Katia Buisson (PRG) soutenue par d’autres socialistes dissidents. Les électeurs ont réglé cette histoire de famille. Gabriel Amard a viré largement en tête avec plus de 40% des suffrages. Au second tour, il affrontera Emmanuelle Haziza, candidate de la majorité présidentielle, sans vraies réserves de voix.