Une manifestation sauvage à Lyon pendant la Fête de la musique

En parallèle de la Fête de la musique qui se déroule ce mercredi 21 juin à Lyon, plusieurs collectifs de gauche appellent à une manifestation sauvage contre le gouvernement.

La Fête de la musique pourrait être mouvementée ce mercredi soir à Lyon et pas seulement par le pas chaloupé des danseurs lyonnais. Une trentaine de collectifs de gauche et d’extrême gauche, mais aussi des syndicats et un groupe de la France Insoumise appelant à manifester dans les rues de la ville à partir de 20 heures. Le lieu de rassemblement n’est pour l’heure pas connu, il devrait être dévoilé aux environs de 19 heures.

Cinq mois après le début des manifestations contre la réforme des retraites, dans un communiqué commun les différents collectifs expliquent se mobiliser "pour démontrer à nouveau au pouvoir que nous ne nous résignerons jamais, que jamais nous n’accepterons son glissement autoritaire vers une société uniformisée, asservie et contrôlée". Ce "défilé" se veut "festif, pacifique, joyeux et revendicatif", selon ses organisateurs.