La nouvelle commune d’Oullins-Pierre-Bénite sera dirigée par Jérôme Moroge

Au lendemain des révélations sur le projet de fusion entre les communes d’Oullins et Pierre-Bénite, les deux municipalités ont précisé que la nouvelle ville serait administrée par Jérôme Moroge, l’actuel maire LR de Pierre-Bénite.

Jusqu’ici jalousement gardé, le projet de fusion entre les communes d’Oullins et Pierre-Bénite a été éventé lundi 20 février par nos confrères du Progrès. Depuis, les maires des deux communes concernées Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge ont confirmé leur intention de réunir leurs villes sous une seule bannière à partir du 1er janvier 2024. Une procédure qui poussera de facto l’un des deux édiles vers la sortie.

Clotilde Pouzergue cède la main

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi matin matin, les deux maires Les Républicains ont précisé que le poste serait occupé par le maire de Pierre-Bénite, également président du groupe LR au conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. "Jérôme [Moroge, NDLR] connaît bien le territoire, il est originaire d’Oullins, une partie de sa famille y vit encore. Il est extrêmement connu sur la commune", explique Clotilde Pouzergue. Avant d’ajouter "quand on construit un projet de cette nature il faut aller au-delà des personnes et de projets personnels pour l’intérêt général".

En politique depuis près de 20 ans et maire d’Oullins depuis 2014, l’élue de 56 ans continuera toutefois de siéger au sein du conseil municipal et surtout au conseil de la Métropole de Lyon, une institution où n’exerce pas Jérôme Moroge.

Les 68 élus conservés jusqu'en 2026

Cette fusion entraînera également un certain nombre de changements pour les élus municipaux, mais pas avant les prochaines élections prévues en 2026. Pour le moment les 68 élus, 35 pour Oullins et 33 pour Pierre-Bénite, seront tous conservés et siégeront au sein d’un conseil très élargi, tout en gardant leurs prérogatives actuelles. Passé 2026, ils ne seront toutefois plus que 39.

Par ailleurs, il a également été acté que la future mairie centrale serait située dans l’actuel Hôtel de Ville d’Oullins, où Jérôme Moroge devrait s’installer à partir de 2024. La mairie de Pierre-Bénite deviendra une mairie annexe.