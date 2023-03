En redressement judiciaire, l’Asul Lyon Volley dispose d'un mois pour se sauver

L’Asul Lyon Volley peut souffler. En cessation de paiement, le club a évité le pire mardi 28 février devant le tribunal. Placé en redressement judiciaire, le club dispose un mois pour convaincre le tribunal.

"Le Lion est en Vie." C’est par ces quelques mots publiés mardi sur les réseaux sociaux que le club de l’Asul Lyon Volley a informé ses licenciés du sursis obtenu devant le tribunal judiciaire de Lyon. En cessation de paiement, le club a évité le pire en réussissant à obtenir son placement en redressement judiciaire.

Un mandataire judiciaire nommé par le tribunal a désormais un mois pour dresser un rapport d’observation. Lors d’une nouvelle audience prévue le 28 mars, le club devra présenter un plan de financement stable pour espérer laisser derrière lui cette mauvaise passe.

La Ville et la Métropole de Lyon en soutien

Dans un communiqué publié mardi soir, la Ville et la Métropole de Lyon réitèrent leur soutien à l’Asul, après le désengagement de la Région de son centre de formation en fin d’année dernière. Les deux collectivités préviennent toutefois que leur aide sera conditionnée à la création d’un "plan de redressement budgétaire crédible et pérenne et d’une gouvernance renouvelée", après "une gestion hasardeuse qui a mené le club au bord du précipice".

En attendant sa prochaine audience, le club professionnel donne rendez-vous à ses licenciés le 4 mars au Petit palais des sports de Gerland pour sa rencontre face à Nancy.