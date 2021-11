Une Lyonnaise sélectionnée pour le Bocuse d’Or France

Équipière du Lyonnais Davy Tissot lors de sa victoire au Bocuse d’Or en septembre 2021, la jeune chef lyonnaise Naïs Pirollet a été sélectionnée pour participer au concours du Bocuse d’Or France, le 23 novembre à Reims.

Après avoir contribué à la victoire de Davy Tissot au Bocuse d’Or en septembre 2021, la jeune chef lyonnaise se lance un nouveau défi. Le 23 novembre prochain, elle tentera de décrocher le Bocuse d’Or France, face à cinq autres candidats à Reims. Diplômée de l’Institut Paul Bocuse, Naïs Pirollet pourra compter sur son expérience acquise au sein de la Team France du Bocuse d’Or, qu’elle avait rejoint en février 2020.

Lire aussi : Vidéo : dans les coulisses du Team France Bocuse d'Or

En charge du développement des recettes au sein de l’équipe menée par Davy Tissot, la jeune femme qui a fait ses classes pendant deux ans aux côtés du chef David Toutin ** au Guide Michelin à Paris, pourra désormais mettre toute son ingéniosité et sa créativité au service de ses propres plats. Interrogée en amont de la finale du Bocuse d’Or et du Sirha, elle déclarait participer au concours "Pour apprendre, se dépasser et vivre une aventure humaine où la technique et la rigueur sont de mises !".

Lire aussi : Les plats gagnants de l'équipe de France au Bocuse d'or

Un affrontement entre six jeunes chefs

Si jamais elle veut marcher dans les pas de son aîné Davy Tissot et soulever le Graal de la cuisine au Bocuse d’Or 2023, pour rapporter à la France un nouveau titre, elle devra d’abord écarter les cinq candidats suivants :