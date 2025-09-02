Isère : la tournerie Chardon lauréate du loto du patrimoine

La tournerie Chardon, située à Saint-Pierre-d'Entremonts (Isère) a été sélectionnée dans le cadre du "loto du patrimoine". Elle fera l'objet d'un programme de sauvegarde et de restauration.

Les résultats du "loto du patrimoine" sont tombés lundi 1er septembre pour chaque département français. En Isère, c'est la tournerie Chardon située à Saint-Pierre-d'Entremont qui a été sélectionnée. Grâce à l'initiative portée par Stéphane Bern pour préserver le patrimoine français, l'atelier de famille vieux de plus d'un siècle pourra bénéficier de plusieurs travaux.

La tournerie Chardon fait ainsi partie des 102 sites français retenus et fera l'objet d'un programme de sauvegarde et de restauration. A noter que cette tournerie de bois alimentée par les eaux du Guiers-Vif est inscrite au titre de monument historique depuis 2015.

