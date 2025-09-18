Une journée dédiée aux fossiles organisée à Sainte-Foy-Lès-Lyon

Le 11 octobre prochain se tiendra la journée internationale des fossiles à l'espace culturel Jean Salles de Sainte-Foy-Lès-Lyon.

Le 11 octobre prochain se tiendra la journée internationale des fossiles à l'espace culturel Jean Salles de Sainte-Foy-Lès-Lyon. Ouvert gratuitement de 9 h à 17 h 30, l'événement sera rythmé de conférences, d'expositions et d'ateliers interactifs.

Au programme notamment : des conférence sur les dinosaures, sur la première femme paléontologue et sur l'origine de la vie sur terre. Chaque participant est invité à apporter son caillou pour le faire analyser par un expert.

Lire aussi : Grenoble, un laboratoire pour créer le papier de l'avenir