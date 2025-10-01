Une journée dédiée aux aidants organisée à Lyon

Une journée d'information et de sensibilisation dédiée aux aidants se tiendra le 7 octobre prochain à la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon.

A l'occasion de la Journée nationale des aidants, une grande journée d'information et de sensibilisation se tiendra le 7 octobre prochain à la Cité Internationale de la Gastronomie (2e). L'objectif : aiguiller, informer et sensibiliser les personnes soutenant au quotidien une personne fragilisée par l'âge, la maladie ou le handicap.

Un "village des aidants" tenu par différentes structures et lieu de soutien occuperont l'espace de 10 h à 18 h. Sur place, plusieurs stands organisés par village permettront au public de se renseigner et d'échanger sur plusieurs thématiques, dont le répit en établissement, le répit à domicile, ou encore, sur les démarches administratives à réaliser suivant les situations.

Des conférences et des ateliers bien-être seront également proposés gratuitement pour l'occasion.

