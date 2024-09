Une grève dans plusieurs lycées de l'est lyonnais pour "des moyens humains"

Les personnels de plusieurs lycées de l'est lyonnais seront en grève jeudi 26 décembre pour exiger plus de moyens humains, notamment après l'agression d'un professeur à Villeurbanne.

Jeudi 26 septembre, les personnels des lycées Jacques Brel et Marcel Sembat à Vénissieux, Robert Doisneau à Vaulx-en-Velin, Faÿs et Brossolette à Villeurbanne, ainsi que Camus-Sermenaz à Rillieux-la-Pape, seront en grève "pour exiger plus de moyens", indiquent-ils dans un communiqué.

"Les dispositifs pédagogiques deviennent impossibles"

Ils expliquent qu'à "ce jour, il manque toujours des personnels médico-sociaux ou d'accompagnement dans tous (leurs) établissements". Par ailleurs, les personnes pointent du doigt l'augmentation des effectifs dans les lycées, avec notamment une classe de 36 élèves en première générale au lycée Faÿs de Villeurbanne et des classes de 35 élèves en filière technologique à Doisneau et Sembat.

"Des incidents graves viennent de se produire dans plusieurs de ces classes comme l'illustre malheureusement l'agression subie par notre collègue du lycée Faÿs", déplorent-ils, alors qu'un enseignant de cet établissement de Villeurbanne a été frappé par un élève vendredi 20 septembre. Et d'ajouter : "Des conseils de discipline sont déjà programmés alors même que nous n’avons pas dépassé un mois de cours. Les dispositifs pédagogiques deviennent impossibles."

"Pour assurer nos missions d'éducation correctement et lutter contre les inégalités, il faut des moyens humains", concluent-ils à la veille de leur mobilisation devant le Rectorat.

