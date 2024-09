Haute-Savoie : des athlètes olympiens sur le Mont-Blanc

Une cordée composée d'athlètes olympiques devrait s'attaquer à l'ascension du Mont-Blanc ce jeudi, afin de sensibiliser aux enjeux climatiques et à la préservation de l'environnement.

Accompagnée par le bureau des guides de St-Gervais les Bains, la "cordée Sport Planète", composée d'une dizaine d'athlètes olympiques devrait réaliser une ascension "symbolique" du toit de l'Europe, ce jeudi 26 et vendredi 27 septembre.

Avec comme cheffe de cordée Chloé Trespeuch, vice-championne olympique de snowboard, l'ascension a pour but de sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques et à la préservation de l'environnement.

Avec près de 800 000 tonnes de CO2 émises chaque année dans les stations de ski, l'objectif est de promouvoir une pratique du sport plus sobre et plus responsable. Comme le met en avant le maire de St Gervais les Bains, Jean Marc Peillex, la préservation des sommets et une pratique responsable de l'alpinisme peuvent aller de pair.

La notoriété des athlètes afin de sensibiliser le grand public

A travers ce défi, les athlètes comptent user de leur notoriété afin d'éveiller les consciences quant aux enjeux environnementaux et écologiques concernant notre planète.

Des rencontres seront prévues cet après-midi, au programme, des moments d'échanges et de partage, accompagnés d'ateliers et d'animations, le but étant de permettre au public d'associer pratique du sport et sensibilisation éco-responsable.

Géomètres21, Mont-Blanc

La cordée, composée d'athlètes tels que Charlotte Bonnet (Médaillée olympique 2012 et Championne d’Europe 2023 en natation), Maxime Grousset (Médaillé de bronze olympique 2024 et Champion du monde 2023 en natation), ou encore Sandrine Gruda (Vice-Championne olympique 2012 et médaillée de bronze 2021 en basket), partira jeudi matin avec un retour prévu vendredi, suite à treize heures de marche et 2500 mètres de dénivelé.

A lire aussi :