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Illustration Police Municipale (@Vincent Guiraud)

Lyon : deux mineurs arrêtés pour des tentatives d'extorsion au couteau

  • par Romain Balme

    • Deux mineurs ont été arrêtés, puis interrogés par les forces de l'ordre après un signalement d'extorsion au couteau à Lyon 6e. Ils ont été relâchés mais l'enquête se poursuit afin d'identifier de potentielles victimes.

    Dans le sixième arrondissement de Lyon, deux mineurs ont été interpellés puis placés en garde à vue ce vendredi 3 avril vers 22 h 55. Les forces de l'ordre ont été mobilisées à la suite d'un appel signalant des faits d'extorsion avec un arme, signale la DIPN à LyonMag. Effectivement, un couteau a été saisi lors de l'intervention, il a été détruit.

    A la fin de leur garde à vue, les deux mis en cause sont ressortis libres. Pourtant, une enquête a été lancée dans le cadre d'une procédure préliminaire afin d'identifier les victimes, qui pourraient porter plainte.

    A noter que cette intervention avait engagé des appels en ligne pour encourager les victimes potentielles à se manifester. Si c'est votre cas, vous pouvez porter plainte au sein de l'hôtel de police situé au 40 rue Marius Berliet (8e arrondissement).

    Lire aussi : Lyon : un homme interpellé après avoir exhibé une arme durant une rixe

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