"Une escroquerie" : une députée du Rhône fustige le projet de loi d’abrogation de la réforme des retraites du RN 

La député de la 4e circonscription du Rhône, Sandrine Runel, estime que le projet de la loi d’abrogation de la réforme des retraites déposé par le Rassemblement National est "une escroquerie."

Alors qu’était examiné en Commission des affaires sociales, mercredi 23 octobre, le projet de loi d’abrogation de la réforme des retraites déposé par le Rassemblement National, Sandrine Runel (PS) a estimé qu’il s’agissait d’une "escroquerie."

"Le Rassemblement National n'est pas sincère"

Dans un communiqué, la députée de la 4e circonscription du Rhône a justifié le choix de son groupe Socialiste & Apparentés de ne pas voter cette proposition de loi. "Le Rassemblement National prétend être du côté des Français mais n’a voté ni pour la motion de censure du Gouvernement Barnier, ni pour les amendements d’abrogation présentés dans le cadre de l’examen du Projet de Loi de financement de la Sécurité sociale en commission", avance ainsi Sandrine Runel. Et d’ajouter : "Le Rassemblement National n’est pas sincère dans ses revendications et n’aspire pas réellement à rendre la vie des Français meilleure."

Sandrine Runel et le groupe Socialiste et Apparentés pointent notamment du doigt l’absence du RN "lors des manifestations en 2023, leur faible implication lors des débats à l’hémicycle sont autant d’arguments qui montrent en réalité leur indifférence sur le sujet. Les nombreuses confusions de Jordan Bardella ces derniers mois, et plus globalement celles des élus du Rassemblement National prouvent que cette proposition de loi n’est qu’un mirage afin de faire croire aux Français qu’ils défendent leurs intérêts." La députée indique par ailleurs que ce projet de loi n’a "aucune chance d’être adopté au Sénat, le Rassemblement National n’y disposant pas de groupe parlementaire."

Et de conclure : "Le 28 novembre prochain, nous voterons avec nos partenaires du Nouveau Front Populaire pour l’abrogation de cette réforme des retraites injuste. Il s’agira d’une proposition sérieuse, chiffrée et argumentée et non d’un énième coup de communication comme peut le faire le Rassemblement National."

Lire aussi : Sandrine Runel (PS) : "personne ne peut gouverner tout seul"