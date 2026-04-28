Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Mardi 28 avril au matin, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de Décines-Charpieu. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une incendie s'est déclaré ce mardi 28 avril au matin, dans un immeuble de l'avenue Salvador-Allende à Décines-Charpieu. Selon les informations de Radio Scoop, les premières flammes seraient apparues peu après 6 heures, dans les parties communes de l'immeuble. 26 pompiers et huit engins ont été dépêchés sur les lieux. Une dizaine d'habitants avaient déjà évacués les lieux avant leur arrivée.

Si les flammes ont rapidement pu être maîtrisées et qu'aucun blessé n'est à déplorer, d'importants dégagements de fumée se sont propagés dans l'immeuble. Un appartement s'est même retrouvé noirci par la fumée.

Selon les premiers éléments, l'incendie serait partie d'une porte d'entrée.

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