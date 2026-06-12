Lyon : un incendie en cours sur la colline de Fourvière, les pompiers dépêchés sur place 

Un feu s’est déclaré ce vendredi 12 juin, sur la colline de Fourvière, dans le 5e arrondissement de Lyon. Les pompiers sont sur place.

Un important panache de fumée est actuellement visible au-dessus de Lyon. En cause, un incendie en cours sur la colline de Fourvière, dans le 5e arrondissement de Lyon.

Selon nos confrères de Lyon Mag, le sinistre se serait déclaré dans le secteur de l’Antiquaille. Les pompiers sont actuellement sur place. On ignore encore les causes de l'incendie.

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