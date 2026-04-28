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Un emploi sur dix relève du "prendre soin" dans la métropole de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Selon une étude de l'Insee, les métiers du "prendre soin" représentaient, à eux seuls, 82 400 emplois de la métropole de Lyon en 2022.

    Un emploi sur dix, soit 82 400 emplois, relève du "prendre soin" dans la métropole de Lyon. C'est ce que révèle une récente étude de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes menée sur l'année 2022. Les métiers du "prendre soin", à savoir l'ensemble des pratiques visant à répondre aux besoins physiques, psychologiques et sociaux des personnes, représentent ainsi 10,7 % de l'emploi total sur la métropole.

    Ces métiers sont structurés autour de quatre domaines d’activité : la santé, le social, l’éducatif et l’aide à la personne. Les métiers liés à la santé prédominent : celui d'infirmier constitue le groupe le plus nombreux avec 17 000 personnes en emploi. Hors des métiers directement liés à la santé, les métiers liés à l’accompagnement social et éducatif regroupent 13 800 professionnels, "soit un volume d’emplois comparable à celui des aides-soignants et agents hospitaliers", précise l'Insee dans son rapport.

    80 % des emplois occupés par des femmes

    Une très forte présence féminine distingue les métiers du "prendre soin". 80% des emplois y sont occupés par des femmes, contre 45 % dans le reste de l’emploi local. Cette féminisation est d'autant plus marquée dans certains secteurs, tels que la petite enfance avec 99 % de femmes exerçant le métier d’auxiliaire de puériculture et 98 % celui d’assistant maternel. La parité n'est approchée que parmi les médecins. Des variations sont néanmoins à noter selon le mode d'exercice "les femmes étant majoritaires parmi les salariés (60 %) et moins nombreuses parmi les libéraux (47 %)", indique l'Insee.

    Côté âge, les professionnels du "prendre soin" de la métropole lyonnaise ont un âge moyen de 43 ans. "Le renouvellement générationnel est en cours dans plusieurs métiers où les 25-35 ans sont surreprésentés, tandis que les 40-55 ans sont moins nombreux", explique l'Insee. C'est notamment le cas parmi les rééducateurs et professionnels du soutien psychologique. À l’inverse, certains métiers présentent un âge moyen élevé, tels que les cadres de santé, les assistants maternels, ou encore, les agents hospitaliers (âge moyen de 47 ans). "Répondre au vieillissement de ces professionnels constitue un enjeu majeur pour le maintien en emploi et le renouvellement des effectifs", alerte l'Insee.

    Une offre moins dense que dans la plupart des métropoles

    Rapporté à l'emploi total, la part des métiers du "prendre soin" dans la métropole de Lyon est moindre par rapport à celle observée dans l'ensemble des grandes métropoles : "Avec 57 professionnels du "prendre soin" pour 1 000 habitants, la métropole de Lyon se situe en deçà de la moyenne des grandes métropoles de province, traduisant une capacité d’accompagnement des besoins sociaux de sa population globalement plus faible", souligne l'Insee.

    Si elle reste bien loin derrière Bordeaux et Toulouse, la métropole de Lyon se situe néanmoins devant certaines métropoles du sud, telles que Nice et Marseille. Cette offre moins dense peut notamment être expliquée par la proximité d'autres pôles importants, comme saint-Etienne ou Grenoble susceptibles d’accueillir une partie de l’offre régionale de services à la population.

    Lire aussi : Polytechnyl à Saint-Fons : l'offre de reprise acceptée, seulement 72 emplois sauvés sur 550

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