Le fabricant de tuyaux flexibles et de robinetterie RK-EI a quitté ses anciens locaux de Reyrieux pour un bâtiment neuf de 1 600m2 à Fareins.

RK-EI fabrique des tuyaux flexibles industriels et de la robinetterie, sur mesure et uniquement à la commande. L'entreprise, dont le siège est à côté de Rennes, est née du rapprochement de deux sociétés. Loïc Mallejac a racheté RK Flex, près de Rennes, en 2009, puis Equipe'Inox alors installée à Reyrieux, dans l'Ain, en juillet 2017, avant de fusionner les deux entreprises sous un sigle reprenant leurs initiales. Le groupe réalise désormais un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et emploie environ 24 salariés.

À Fareins, RK-EI a intégré fin octobre 2025 un site industriel neuf de 1 600 m2, où travaille environ une douzaine de personnes. Le bâtiment, construit par l'entreprise, succède à des locaux loués à Reyrieux d'environ 700 à 800 m2, devenus trop petits pour l'activité. "On avait même dû, à la fin, louer un conteneur qu'on avait mis à l'extérieur pour stocker les produits, parce qu'on n'avait plus de place tout simplement", nous raconte Loïc Mallejac, président de RK-EI, lors de son entretien avec Lyon Capitale. La fabrication souffrait des mêmes limites : "Quand on avait un gros dossier, il y en avait de partout dans l'atelier, on se marchait dessus. Il n'y avait plus de place pour fonctionner".

Le déménagement visait aussi à améliorer la qualité de production. L'ancien bâtiment de Reyrieux était vieux de plus de trente ans, présentait un sol en vieux béton et de fortes variations de température entre l'hiver et l'été. À Fareins, les machines générant de la poussière, pour la découpe ou le sertissage, sont isolées dans une zone dédiée. Cet enjeu pèse d'autant plus que les clients du nucléaire, marché en développement, font régulièrement des audits de l'entreprise et avaient émis des remarques sur les anciens locaux. La traçabilité reste au coeur de l'offre, avec des certificats de matières, de garantie et tests d'étanchéité. "On n'est pas un simple fournisseur industriel, on apporte une offre complète : le produit, la traçabilité, les épreuves, tout ce qui permet de garantir la conformité" rajoute le président.

RK-EI est devenu propriétaire de ces nouveaux locaux de Fareins. @RK-EI

Une volonté de rester sur son territoire

Le choix de rester dans l'Ain est d'une part pour des questions économique, le terrain y étant moins cher que dans le Rhône, et d'autre part pour un souci de proximité pour les salariés. "L'idée, c'était de rester géographiquement dans un secteur qui n'éloignait personne. Pour certains, ça rapproche même pas mal de monde de leur domicile", précise Loïc Mallejac. La loi sur la zéro artificialisation des sols a contraint le projet : l'entreprise a dû dimensionner le bâtiment pour qu'il corresponde à la parcelle attribuée, sans réserve foncière pour s'agrandir plus tard.

Les travaux ont débuté par les terrassements en décembre 2024. Depuis l'emménagement, deux recrutements sont intervenus à la production et un troisième est en cours. L'inauguration officielle est prévue à partir de la mi-septembre, en présence des principaux clients et fournisseurs.