Escapades en Isère : un week-end à vélo aux Balcons du Dauphiné

L’itinéraire cyclable ViaRhôna relie le lac Léman à la Méditerranée © Le temps d’un week-end

Partez pour deux jours 100 % vélo, à la découverte des paysages envoûtants du Nord-Isère, ses grottes légendaires et ses villages médiévaux. Un week-end ressourçant à moins d’une heure de Lyon, au fil des flots indigo du Rhône.

La Vallée bleue © Thomas Garcia

Jour 1 : Exploration souterraine

Rendez-vous à la base de loisirs de la Vallée Bleue, à Montalieu-Vercieu, dans le Nord-Isère, à 60 kilomètres de Lyon.

Ce site installé au bord du Rhône a été pensé pour les cyclistes avec L’Espace Bike où vous pourrez louer la bicyclette idéale : VTT, VTC, vélos électriques, remorques enfants…

Vous êtes prêts ? Alors en selle, et lancez-vous sur l’itinéraire cyclable ViaRhôna, qui relie le lac Léman à la Méditerranée, directement depuis la base de loisirs. Une magnifique épopée à vélo de 20 kilomètres entre fleuve et falaises vous attend jusqu’au village de La Balme-les-Grottes. Vous découvrirez Vertrieu, le village aux deux châteaux, qui mérite un arrêt. Soyez vigilants sur le pont de Lagnieu !

Les Grottes de la Balme © Le temps d’un week-end

L’arrivée à La Balme-les-Grottes est spectaculaire. Posez votre vélo sur les arceaux et les consignes à disposition pour aller visiter les célèbres Grottes de La Balme, de véritables joyaux géologiques classés parmi les sept merveilles du Dauphiné. Passez l’impressionnant porche et pénétrez dans une salle rocheuse aux dimensions de cathédrale, qui s’ouvre sur un dédale souterrain à explorer seul ou avec un guide. Avec une température moyenne de 12°C, c’est l’endroit idéal pour une pause fraîcheur sur la route !

Pour casser la croûte, rendez-vous au Marché Balmolan à proximité, un café-restaurant-épicerie original labellisé Accueil Vélo.

Après un délicieux déjeuner à base de produits locaux, découvrez l’atelier de Sabine Clapisson, potière-céramiste à Création Terre. Peut-être repartirez-vous avec l’une de ses créations dans vos sacoches…

Après cette journée bien remplie, détendez-vous en sirotant l’une des bières de la micro-brasserie artisanale L’Echopp’ de Travers (ouverte de 15 h à 19 h le samedi).

Jour 2 : Culture et histoire

Le dimanche, c’est jour de marché à Morestel, cité des peintres au riche patrimoine historique.

Fruits et légumes du coin, fromages locaux, spécialités culinaires iséroises, vannerie… Pour déambuler sereinement entre les nombreux étals de ce marché incontournable du Nord-Isère, le centre de la ville est équipé d’arceaux vélos, d’un box et de consignes à bagages. N’oubliez pas votre cadenas ! Après avoir fait vos emplettes, dégustez un brunch à l’Entre-Deux, un coffee shop tout près du marché qui dispose d’une petite terrasse ensoleillée.

La Maison Ravier à Morestel © Pierre Jayet

L’après-midi, passez la porte de la Maison Ravier, un musée situé dans une magnifique bâtisse dauphinoise labellisée Accueil Vélo, perchée au cœur de la charmante vieille ville de Morestel. C’est là qu’a vécu le peintre François-Auguste Ravier jusqu’à sa mort en 1895.

Vous y découvrirez les œuvres de ce précurseur de l’impressionnisme ainsi que l’exposition L’École lyonnaise au féminin, 19e-20e siècle jusqu’au 5 juillet, les délicates aquarelles de l’artiste en résidence Mélanie Dunand (du 1er juillet au 31 octobre), ou encore les costumes de scène des plus grandes héroïnes d’opéra (du 15 juillet au 31 octobre).

Admirez au passage la tour médiévale, unique vestige du château fort démantelé en 1575, d’où vous aurez une vue imprenable sur les toits pentus du village, le Bugey et les Alpes.

Aujourd’hui, la tour médiévale abrite une exposition de sculptures et de peinture contemporaine à découvrir en accès libre, ainsi qu’à l’Espace Pictur’Halles, à l’entrée de la vieille ville.

Au retour, qui se fait aussi par la ViaRhôna, ne manquez pas la cité médiévale de Quirieu qui surplombe le Rhône d’une centaine de mètres !

Laissez votre vélo au parking aménagé à l’Espace Jean-Bertuletti et flânez parmi les ruines de cette cité que l’on dit endormie. Fermez les yeux et imaginez son activité au Moyen Âge, lorsqu’il s’agissait de l’une des principales places fortes du Dauphiné.

Pas envie de rentrer à Lyon tout de suite ? Prolongez ce week-end ressourçant avec l’une des nombreuses activités proposées dans la Vallée Bleue : paddle, pédal’eau, baignade, balade… Ou tout simplement lézarder au soleil au bord du Rhône, pour admirer le contraste saisissant entre le bleu profond du fleuve, le blanc crayeux et le vert sombre des falaises qui se découpent à l’horizon. Au coucher du soleil, le site est magique.

Plus d’informations auprès de l’office de tourisme des Balcons du Dauphiné au 04 74 80 19 59 et sur www.balconsdudauphine-tourisme.com

Location de vélos à Espace Bike au 06 71 70 11 12

Le marché Balmolan © Le temps d’un week-end

Infos pratiques

Où loger ?

(hébergements labellisés Accueil Vélo)

- La Magnanerie (deux chambres d’hôtes avec table d’hôtes) à Bouvesse-Quirieu (jusqu’à deux couples) – 04 76 40 79 40

- Le camping de la Vallée Bleue – 04 74 88 63 67

- Ô Relais des gardes (gîte dans un ancien corps de ferme) à Bouvesse-Quirieu. 07 81 29 84 82

Où se restaurer ?

- Le Marché Balmolan (restaurant labellisé Accueil Vélo, cuisine traditionnelle à base de produits locaux et magasin de producteurs) à La Balme-les-Grottes – 06 62 60 65 67

- L’Entre-Deux (coffee shop et brunch) à Morestel – 04 82 92 98 85

- Elles Lunch Café (cuisine maison, brunch le dimanche, goûter, café et salon de thé, terrasse au calme) à Morestel – 04 74 90 01 88

À ne pas manquer

- Le 5 juin et le 4 septembre de 14 h à 17 h : visite-randonnée guidée de Vertrieu

- Jusqu’au 28 juin : exposition en plein air de Jacominus Gainsborough de Rébecca Dautremer dans la cité médiévale de Quirieu, puis exposition sur les châteaux forts

- Le 18 juillet : grand feu d’artifice de la Vallée Bleue

- Le 26 juillet : peintres en liberté, concours de peinture (à partir de 8 ans) en plein air à Morestel

- Du 29 juillet au 26 août, le mercredi : visite guidée nocturne de Morestel

Comment s’y rendre ?

- En voiture : 50 minutes depuis Lyon par l’autoroute