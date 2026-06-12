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Vénissieux, Décines et Villeurbanne visées par des fusillades. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : deux personnes interpellées et des drogues saisies à Tarare

  • par Loane Carpano

    • 200 grammes de résine de cannabis, 50 grammes d'herbe de cannabis et un gramme de cocaïne ont été saisis à Tarare. Deux personnes ont été interpellées.

    Les actions de lutte contre le trafic de stupéfiants se poursuivent dans le Rhône. Après un signalement donné la semaine dernière sur un potentiel point de deal à Tarare, plusieurs opérations de contrôle et de surveillance ont été menées. Deux individus ont finalement été interpellés et plusieurs saisies ont été réalisées.

    Suite à cela, une seconde opération a été menée mardi 10 juin. Selon le Progrès, les militaires auraient alors mis la main sur 200 grammes de résine de cannabis, 50 grammes d'herbe de cannabis et un gramme de cocaïne. Du matériel utilisé pour la revente de stupéfiants a également été découvert.

    Une enquête est en cours.

    Lire aussi : "Je ferais exploser l'établissement" : une alerte à la bombe dans un lycée de Tarare

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